Filenin Sultanları yurda döndü! Coşkulu karşılama…
Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'yi gurura boğan Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü. Millileri coşkulu bir kalabalık karşıladı. Öte yandan, milliler akşam yapılacak kutlama için halka çağrıda bulundu.
CEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı deviren ve tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde eden A Milli Voleybol Takımı ülkeye döndü.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki maçın ardından sabah saatlerinde tarifeli uçakla Türkiye’ye gelen Filenin Sultanları, saat 11.30 civarında yurda vardı. Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan şampiyon milliler, çiçekler ve bando takımı eşliğinde ülkeye ayak bastı.
Sporcularımı akşam yapılacak kutlama için çağrıda bulunmayı unutmadı.
Sosyal medyadan video paylaşan milli sporcular, Galataport’ta düzenlenecek şampiyonluk kutlamasına herkesi beklediklerini söylediler.