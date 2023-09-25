Filenin Sultanları yurda döndü… Eda Erdem: Kendimi ölümsüzleştirdim

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda oynadığı 7 maçı da kazanarak olimpiyatlara katılım hakkı elde eden Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda oynadığı 7 maçı da kazanarak olimpiyatlara katılım hakkı elde etti ve ülkeye döndü. Olimpiyat kotası alan Filenin Sultanları, İstanbul’a geldi. Organizasyonun düzenlendiği Japonya’nın başkenti Tokyo’dan kalkan uçak, saat 20.45 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Türkiye’ye dönüşleri sırasında İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan Filenin Sultanları’na İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Belediye Spor’un genç voleybolcuları, basın mensupları ve taraftarlar eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve takım kaptanı Eda Erdem dahil olmak üzere birçok önemli isim, karşılaşma töreninde duygusal açıklamalarda bulundu.

EDA ERDEM: OLİMPİYATLARDA MADALYANIN RENGİNİ KONUŞMAK İSTİYORUZ

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda Erdem ise şunları kaydetti: “Bu yazın üçüncü ve en önemli turnuvası olan olimpiyat elemeleri sonrasında tekrar bir aradayız. Hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Çok mutlu ve huzurluyuz. Hepimizin onur duyduğu başarılar oldu. Bütün arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyona çok teşekkür ediyorum. Bu takımda her bir birey bu yazı unutulmaz kıldı. Bundan sonra hedefleri daha yukarıya çıkarıyoruz. Güzel bir yaz geçirdik. Önümüzdeki yazı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz. Bu yaz inanılmaz bir mücadele gösterdik. Aslında bu takımın başarısı beraber sahada sıkı çalışmanın, azmin ve disiplinin sonucuyla ortaya çıktı. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”

“ÇOK MUTLUYUM, SANIRIM KENDİMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİM”

Fenerbahçe Kulübü tarafından heykelinin dikileceğini elemeler için Japonya'ya giderken yolda öğrendiğini aktaran Kaptan Eda Erdem, “Kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak, benim de heykelimin yapılacak olması benim için çok büyük bir mutluluk, gurur kaynağı. Başkanımız konuşurken gözlerim dolu dolu, büyük bir mutlulukla dinledim. Çok mutluyum, sanırım kendimi ölümsüzleştirdim. Daha doğrusu kulübüm ve taraftarlar bunu bana layık gördü. Buradan da tekrar hem kulübümüze, başkana, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptılar” diyerek sözlerini tamamladı.

DANIELE SANTARELLI: BİZİM İÇİN HARİKA BİR YAZ OLUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çok mutlu olduğunu belirterek, “Olimpiyat elemelerini de geçtikten sonra hedefimize ulaştık. Bizim için harika bir yaz oluyor. Hep söylüyorum, bir kez daha söylemek istiyorum bu ekiple gurur duyuyorum. Ama gerçekten çok yorgunuz. Çok az dinlenme süremiz var. Söyleyebileceğimiz tek şey çok mutlu olduğumuz” ifadelerini kullandı.