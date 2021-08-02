Filenin Sultanları zor günlerde yüzümüzü güldürdü | Tokyo 2020

Ülkemizin birçok noktasında yangınlar devam ederken, Tokyo'da ülkemize madalya getirmek için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu 3. sırada tamamlamayı başararak zor günlerde yüzümüzü güldürdü. Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

SOZCU.COM.TR

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaştı. Arjantin maçıyla çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları, bu maçtan da 3-2 galip ayrılarak 3. sıraya yükseldi.

2. sette 13-6 geriye düşen millilerimiz, harika bir geri dönüş yaparak durumu 1-1 yaptı ve morallendi. 2-2 ile karar setine giden mücadelede Filenin Sultanları 8-3 öne fırladı ve avantajı kullanıp son seti de alarak karşılaşmadan hem galip hem de 3.’lüğü alarak ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu maçı kaybetseydi B Grubu’nu 4. sırada tamamlayıp, dünyada bir ekol olan Brezilya ile karşılaşmak zorunda kalacaktı.

Grupta Çin, Arjantin ve Rusya Olimpiyat Komitesi’ni mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi, kura ile belli olacak. Grupların 1 ve 4. sıralarındaki yer alan takımlar çapraz eşleşmeyle rakip olurken, 2 ve 3. sırada bulunan takımlar kura ile eşleşiyor.

1. SET: 21-25

21-25 2. SET: 25-23

25-23 3. SET: 25-23

25-23 4. SET: 15-25

15-25 5. SET: 15-10

YANGINLARI UNUTMADILAR

Galibiyetin ardından takım kaptanı Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, “Karmaşık duygular içerisindeyiz. Belki biz buradayız fakat aklımız hep Türkiye’de. Çok üzülüyoruz ama birkaç saatliğine burada yaptıklarımızla halkımızın aklının başka yerde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Umarım, ülke olarak biraz nefes alabiliriz” ifadelerini kullandı.

Takımın yıldızlarından Meryem Boz da, “Hep heyecanlı olacak, dolu dolu geçecek. Olimpiyat’ta kolay maç olmayacak. Bana kötü hareketler yaptılar ama en güzel cevap kazanmamız oldu. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız hep buruk” şeklinde konuştu.