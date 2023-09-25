Filenin Sultanları’ndan 117 günde devrialem
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihe geçen 31 maçlık maratonu, Belçika galibiyeti ile sona erdi.
Dünya voleybolunun patronu FIVB'nin sıkça eleştirilen yoğun maç takvimi, Türkiye'nin tarihi zaferleriyle noktalandı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 31 Mayıs'ta Milletler Ligi'ndeki Güney Kore maçıyla başladığı süreci dün 24 Eylül'de, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ndeki Belçika maçıyla tamamlarken 3 kıtada 6 ülke dolaştı.
Filenin Sultanları; 3 kupa sığdırdığı 117 günde Milletler Ligi maçlarını Ankara (Türkiye), Hong Kong (Çin), Bangkok (Tayland) ve Arlington'da (ABD); Avrupa Şampiyonası maçlarını Düsseldorf (Almanya) ve Brüksel'de (Belçika); olimpiyat eleme maçlarını ise Tokyo'da (Japonya) oynadı.
DÜNYA KUPASI ALDIK
Belçika maçından sonra A Milli Takımımız'a kupa verildi. FIVB, her olimpiyattan sonra geleneksel olarak Japonya'nın ev sahipliğinde, kıta şampiyonlarının bir araya geldiği bir turnuva düzenliyordu. Japonya'daki olimpiyat elemelerinde üç kıtanın şampiyonları buluştu; takvim de değişince, Tokyo'daki turnuvayı zaferle bitiren Filenin Sultanları'na ‘Dünya Kupası' takdim edildi.