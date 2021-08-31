‘Filenin Sultanları’ndan muhteşem zafer! Adım adım şampiyonluğa

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, muhteşem zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Polonya'ya nefes aldırmayan 'Filenin Sultanları', yarı finale yükseldi.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Polonya ile karşılaştı. Rakibine adeta nefes aldırmayan ‘Filenin Sultanları’, 3-0 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELİYORUZ! YARI FİNALDEYİZ! Maç sonucu: Türkiye 3 – 0 Polonya#FileninSultanları pic.twitter.com/prTAvPt2zn — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2021

Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk iki setinde muhteşem bir oyun ortaya koyan ‘Filenin Sultanları’, 25-18 ve 25-14 aldığı setlerle 2-0 öne geçti. Son sette temposu biraz düşse de rakibine geçit vermeyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-22 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rakip 1 Eylül’de belli olacak

Avrupa Şampiyonası’nda 7’da 7 yaparak ilerleyen ve rakiplerine sadece 2 set veren ‘Filenin Sultanları’, yarı final maçlarını Sırbistan’da yapacak. Türkiye, 3 Eylül’de Sırbistan-Fransa maçının galibi ile oynayacak. Sırbistan-Fransa maçı 1 Eylül’de oynanacak.

‘Filenin Sultanları’, ilk maçta Romanya’ya ve Son 16 Turu’nda Çekya’ya karşı verdiği sertler dışında tüm maçlarını 3-0 kazandı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu süreçte Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda’yı set vermeden geçti.

Yarı finale 6’da 6 yaparak gelen ve rekor bir seri yakalayan Türkiye, Polonya’yı da yenerek, rekorunu geliştirdi.