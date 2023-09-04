Filenin Sultanları’nı taşıyan uçağın pilotundan anlamlı konuşma! Tarifeli uçak tepkisi

Avrupa'nın zirvesindeki yerini alan Filenin Sultanları, tarihi zaferin coşkusunu yaşarken, tarifeli uçakla ülkeye dönmeleri tepkiyle karşılandı. Milli takımımızın dönüş hikayesi ve tepkiler haberimizde...

Sozcu.com.tr

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CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi zaferin ardından tarifeli uçakla ülkeye doğru hareket etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan ve altın sete giden mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın ardından Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan Filenin Sultanları, tarifeli uçakla yolculuk yaptı.

Uçağın pilotu duygusal bir konuşmayla millilerimizi karşılarken, “Çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandırarak, cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye’yi sevince boğan, Türk kadının gücünü tüm dünyaya gösteren, Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımımız bizlerle birlikte.” ifadelerini kullandı.

Kaptan pilot anonsunu, “Mücadeleniz, başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve İstiklal marşımızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.” sözleriyle noktaladı.

‘Tüm Türkiye sizi bekliyor' İstanbul uçağında Filenin Sultanları için pilottan mesaj var pic.twitter.com/Sn6l9eOErn — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2023

TARİFELİ UÇAK TEPKİSİ

Öte yandan, tarihi bir zafere imza atarak ülkeyi sevince boğan Filenin Sultanları için özel uçak ayarlanmaması tepkiyle karşılandı.

Millilerimizin tarifeli uçakla yolculuk yapması konusunda eleştiride bulunan biri “Tarifeli mi ? Arkadaş hükümeti geçtim bu ülkenin hiç mi vatansever zenginleri yoktu özel uçakla alıp getirip onurlandıracak?” yorumunu yaptı.

Sosyal medya platformu X’te konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şu şekildeydi:

Avrupa şampiyonu olmuş şampiyonlara özel uçak göndermek zor olmaması gerekirdi

Futbol milli takımını F16’lar eşliğinde yolla, kızlarımıza tarifeli sefer

Otobüsle yollasaydınız tarifeli uçağa ne gerek vardı!

Yoldan geçeni özel uçakla getiriyoruz, bir uçak yollayamadık mı arkadaş şu takıma.

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