Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki programı belli oldu

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu. D Grubu'nda yer alan milliler, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki maç programı şu şekilde: