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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu. Milliler ilk karşılaşmasını 18 Ağustos'ta Romanya ile oynayacak.

Güncellenme: 17:30, 02/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki programı belli oldu

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu. D Grubu'nda yer alan milliler, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

  • 18 Ağustos
  • 20.30 Romanya – Türkiye
  • 20 Ağustos
  • 20.30 Türkiye – Ukrayna
  • 22 Ağustos
  • 17.30 Türkiye – İsveç
  • 23 Ağustos
  • 20.30 Türkiye – Finlandiya
  • 24 Ağustos
  • 17.30 Hollanda – Türkiye