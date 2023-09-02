Filenin Sultanları’nın, Avrupa’nın büyüğü olması için 1 adım kaldı

Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda dünya 3 numarası İtalya’yı geride bırakarak finale yükselmenin sevincini yaşadı. Sultanlar, 2003 ve 2019'daki finallerin ardından üçüncü kez altın madalya için sahada olacak.

Sozcu.com.tr

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En başarılı branşımız kadın voleybolunda üç büyük turnuvadaki şampiyonluk hasretimizin dinmesine bir maç kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nın yarı finali; dünya 1 numarası Türkiye ile dünya 3 numarası İtalya'yı; Belçika'nın başkenti Brüksel'de karşı karşıya getirdi. Ay-Yıldızlılar; Dünya şampiyonalarında 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz; Avrupa şampiyonalarında da 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz alan Gök Mavililer'i devirerek finale çıktı.

İTALYA İLK KEZ SET VERDİ

2021'in finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan İtalya; güçlü olduğunu ilk sette hissettirdi.

2019'un üçüncülük maçında rakibini yenen Ay-Yıldızlılar'ın hücumdaki en büyük silahı Vargas, ilk 3 sette ortalıkta yoktu, Ebrar ayakta kaldı. İlk 6'da başlamayıp oyuna sonradan giren Egonu, hücum sayıları ve bloklarıyla İtalya'yı sırtladı. Üçüncü set İtalya'nın büyük üstünlüğü ile geçti ve durum 1-2 oldu.

BU KEZ ALTIN OLSUN

7'de 7 yaparak yarı finale gelen iki takımın kapışmasında 4. set nefes kesti. Millilerimiz set sonunda 3 sayılık farkı Vargas devreye girince eritip öne geçti ve durum 2-2 oldu.

Final setinde Sultanlar, rakibini ezdi geçti. Tek taraflı set 15-6 bitince Türkiye, tarihinde üçüncü kez adını finale yazdırdı. 2003 ve 2019'da oynadığı finalleri kaybeden Filenin Sultanları, altın madalya için yarın 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

EDA: NE MAÇTI AMA!

Karşılaşma sonrası kaptan Eda “Ne maçtı ama… Tie-break'e getirdiğimizde ‘Bu maç bizde, bırakmak yok' dedik hepimiz. 4 sene aradan sonra tekrar finalde olmak müthiş bir şey. Hepimize helal olsun. Biz çok büyük bir aileyiz. Pazar günü (yarın) görüşmek üzere” dedi.

Ebrar da “Gitti dediğimiz yerden çevirdik maçı. Şampiyon olacağımızın sinyallerini 5. sette verdik, çok büyük karakter koyduk” şeklinde konuştu.

“DURUŞ BÖYLE OLUR”

TVF Başkanı Üstündağ “Evlatlarımla gurur duyuyorum. Ülkem adına, camiam adına gururluyum. Geri dönüş böyle olur, karakter böyle olur, duruş böyle olur” derken Başantrenör Santarelli de “Bu takımla gurur duyuyorum. Finali hak ettik. Asla pes etmedik. Çok zor durumlara düştük ama maçı asla bırakmadık. Oyuncuların karakterlerini sahada gördük. Bazı anlarda gerçekten çok duygulandım” diye konuştu.

ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Sultanlar, bu yıl şampiyon olduğu FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da 3-0 yenmişti. Güçlü rakibi önünde üst üste üçüncü kez kazanan Ay-Yıldızlılar'ın resmi maçlardaki galibiyet serisi de 14'e çıktı.

RAKİP GUİDETTİ VE BOSKOVIC

Millilerimiz, yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen Sırbistan'a 2019'un finalinde, karar setinde boyun eğmişti.

2 Dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan'ı Giovanni Guidetti çalıştırıyor. Ahmetcan Erşimşek yardımcı antrenör. Boskovic, Ognjenovic, Busa, Drca ve Popovic kadroda.