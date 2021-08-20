Filenin Sultanları’nın maçını yöneten hakem fenalaştı

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Ukrayna ile karşılaştığı sırada maçın hakemi fenalaştı.

SOZCU.COM.TR

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Ukrayna ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ikinci setinde talihsiz bir an yaşandı. Karşılaşmayı yöneten Hırvat hakem Ksenija Jurkovic, fenalaşınca oyun durdu.

İlk seti 25-14 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette de rakibine üstünlük sağladığı sırada baş hakem Ksenija Jurkovic’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yardımcı hakemin yardımıyla güçlükle ayakta durmaya çalışan Jurkovic, fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Karşılaşmanın baş hakemi Ksenija Jurkovic geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alkışlarla kenara geliyor. Karşılaşmanın kalan kısmını Sabine Witte yönetecek. pic.twitter.com/mep5vQuodF — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 20, 2021

Her iki takımın sağlık ekibi Jurkovic’e anında müdahalede bulunurken, Hırvat hakem kısa süre sonra kendisine geldi. Ayağa kalkan ve su içerek saha kenarına gelen Jurkovic iyi olduğunu işaret etti. Karşılaşmanın kalan bölümünü ikinci hakem Sabine Witte yönetti.

Öte yandan karşılaşmadaki diğer iki seti de kazanan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-0 kazandı.