Filenin Sultanları’nın yıldızı Melissa Vargas’ın Küba’dan Türkiye’ye uzanan hikayesi

Avrupa Voleybol Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları'nın en önemli yıldızı olan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşı oldu. Küba doğumlu oyuncu, 16 yaşındayken Eczacıbaşı'na karşı oynarken Türk voleybol dünyasının dikkatini çekmişti... İşte Vargas'ın Küba'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas’ın ay-yıldızlı ekibe uzanan hayat hikayesi dikkati çekiyor.

Küba’nın en yetenekli sporcusu olarak gösterilirken 18 yaşında yaşadığı sakatlık sonrası, yeterli tedavi imkanı olmadığını ileri sürdüğü ülkesinde “istenmeyen” ilan edilen Vargas’ın milli takımla başarıya giden yolculuğu, 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı vatandaşlık kartıyla başladı.

Melissa Vargas, 16 Ekim 1999’da Küba’nın az nüfuslu Cienfuegos kentinde doğdu. Voleybola küçük yaşta başlayan ve Küba’nın gelecek vaat eden en önemli yıldızı olarak gösterilen Vargas, ülkesinin genç milli takımlarında forma giydi.

16 YAŞINDAYKEN ECZACIBAŞI MAÇI…

Vargas, Küba’nın transferine izin verdiği ülkelerden Çekya’ya 2015 yılında henüz 16 yaşındayken gitti. Burada Agel Prostejov takımının formasını giyen pasör çaprazı, Avrupa kupalarında Eczacıbaşı karşısında oynadığı etkili oyunla Türk voleybolunun dikkatini çekmeyi başardı.

Bu takımda yaşadığı sakatlık sonrası ülkesine giderek tedaviye başlayan Vargas, Küba’nın sunduğu sağlık hizmetinden memnun kalmadı. Bunun üzerine ülkede “istenmeyen” ilan edilen genç yıldıza 4 yıl men cezası verildi.

Voleybol aşkı engel tanımayan ve sığınmacı olarak İsviçre’ye gelmeye karar veren Vargas, bu ülkenin takımı Volero Zürih’e transfer oldu. Burada da başarılı olan Vargas’ın hayatını tamamen değiştiren olay ise 2018’de yaşandı.

FENERBAHÇE KAPILARINI AÇTI

Henüz 16 yaşındayken Eczacıbaşı karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Vargas’a, 2018’de kapılarını Fenerbahçe açtı.

Kulüp başkanı Ali Koç ile voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt’ın yoğun çabasıyla Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşen Vargas, Türkiye’ye “merhaba” dedi.

Vargas’ın Türkiye’ye gelmesinde büyük rol oynayan Simla Türker Bayazıt da bu transfer için “Fenerbahçe’nin Türk voleyboluna armağanıdır.” diyerek tarihe not düştü.

SIRBİSTAN İSTİYORDU, TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ KAÇIRMADI!

Melissa Vargas, henüz 19 yaşında Fenerbahçe’de gösterdiği performansla bir anda tüm Avrupa’nın dikkatini üzerinde topladı.

Vargas’ı özellikle o zaman Fenerbahçe’deki antrenörü olan Zoran Terzic, Sırbistan Milli Takımı’nı da çalıştırdığı için ülkesine kazandırmak istedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vargas’daki potansiyeli gördüğü için oyuncuya ay-yıldızlı formayı giydirmek için çaba gösterdi.

Sırbistan’la anlaşmak üzere olan Küba asıllı oyuncu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve kendisinin büyük katkısıyla Melissa Vargas, Türkiye Cumhuriyet vatandaşı oldu.

Vargas, TC kimlik kartını da düzenlenen törenle bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 10 Nisan 2021’de alarak, rüya gibi milli takım hikayesine start verdi.

2 YIL BEKLEDİ, MİLLİ TAKIMLA ZİRVEYE ÇIKTI

Melissa Vargas, statü gereği vatandaşlığından sonra 2 yıl milli takımda forma giyemedi.

Sürenin dolmasıyla Cumhuriyet’in 100. yılında ay-yıldızlı formaya kavuşan Melissa Vargas, ilk önce FIVB Milletler Ligi’nde Türkiye’yi zafere taşıyan isimlerden oldu.

Vargas, Avrupa Şampiyonası’nda da gösterdiği performansla “En Değerli Oyuncu” (MVP) olarak “Filenin Sultanları”nı şampiyonluğa taşıdı.

“VARGAS HAVA YOLLARI”

Yaptığı smaçlarla 3 metre 26 santimetreye kadar yükselen Vargas, Türk halkı tarafından “Vargas Hava Yolları” lakabını aldı.

Vargas, özellikle final maçında Sırbistan’a attığı 41 sayıyla müthiş bir performans ortaya koydu. Milli oyuncu, şampiyonada bir rekora da imza attı.

Kullandığı sert servislerle dikkati çeken Vargas, İsviçre’yle oynanan grup maçındaki bir servisinde 112 kilometre hıza ulaştı. Bu da kadın voleybolundaki en süratli giden servis olarak tarihe geçti. (AA)