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Final öncesi Fenerbahçe Opet’te corona depremi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertlilerde toplamda 5 sporcunun tedavi ve karantina süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Güncellenme: 16:52, 12/04/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Final öncesi Fenerbahçe Opet’te corona depremi

Fenerbahçe Opet’te, 2 oyuncunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir.”

Sarı-lacivertliler, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off finali ikinci maçında yarın saat 19.30’da  deplasmanda VakıfBank ile karşılaşacak. İlk karşılaşmayı kazanan VakıfBank seride 1-0 önde.

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