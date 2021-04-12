Final öncesi Fenerbahçe Opet’te corona depremi

Fenerbahçe Opet’te, 2 oyuncunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir.”

Sarı-lacivertliler, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off finali ikinci maçında yarın saat 19.30’da deplasmanda VakıfBank ile karşılaşacak. İlk karşılaşmayı kazanan VakıfBank seride 1-0 önde.

Fenerbahçe Opet Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/Sbl8v5KMfN — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) April 12, 2021