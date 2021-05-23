FIVB’de kara para aklama operasyonu! Ary Graca’nın evi basıldı

Voleybol dünyası rüşvet ve vergi kaçırma skandalıyla çalkalanıyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graca, sponsorluk anlaşmalarını zimmetine geçirdiği yönünde iddialarla karşı karşıya…

Eski voleybolcu olan ve Brezilya Milli Takımı’nı da bir dönem çalıştıran Graca, 15 yıllık federasyon başkanlığı döneminde de 6 milyon Dolarlık bir skandalla gündeme gelmiş ancak ardından Uluslararası Voleybol Federasyonu Başkanı seçilmişti.

Polis, Ary Graca’nın evinde arama yaparak Brezilya Voleybol Federasyonu’nda çalıştığı dönemde ‘Banco do Brasil’ tarafından yapılan ödemelerin kendi hesabına geçirmesini araştırıyor.

Kara para aklama işlemlerinin paravan bir şirket üzerinden yapıldığı belirtilirken, eski Sa Colema Belediye Başkanı Antonio Perez Alves’in de evi arandı. Brezilya polisi, federasyona gelen ancak para aklamada kullanılan miktarın 10 milyon Doları geçebileceğini düşünüyor.

78 yaşındaki Graca’nın avukatları ise evde yapılan aramaya şaşırdıklarını belirtip, yargıya gerekli bilgileri ve savunmalar yaptıklarını açıkladı.