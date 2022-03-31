Formula 1 2023’te Las Vegas’ta! Tarihi anlaşma, çılgın gelir…

Formula 1 yeni Grand Prix'sini duyurdu. Gelecek yıldan itibaren takvime girecek olan Las Vegas Grand Prix'sinin detayları ve maddi kazancı belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Formula 1, spor tarihinin en büyük anlaşmasına imza atarak Las Vegas’ta 1 milyar Sterlin değerindeki büyük ikramiyeyi buldu.

Aylarca süren müzakerelerin ardından F1 CEO’su Stefano Domenicali, Las Vegas Grand Prix’sinin gelecek yıl takvime katılacağını duyurmak için Londra’dan Las Vegas’a uçtu. Yapılan anlaşma neticesinde, yarış başına 100 milyon Sterlin’den fazla gelir elde edilmesi beklenirken, anlaşma 10 yıl boyunca devam ederse bu rakamın 1 milyar Sterlin’i aşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, Las Vegas’ı tarihin en fazla kazanç getiren Grand Prix’si yapacak.



Bilet satışları, ticari mal gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları doğrudan Formula 1’in banka hesabına düşecek.

6 KM PARKUR, 340 KM HIZ

Las Vegas’ın Ceasars Palace, MGM Grand ve Belaggio gibi ikonik yapıları arasında yer alacak pist, 14 virajdan oluşacak ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki parkurda araçların düzlükte 340 km hıza ulaşması bekleniyor.



Las Vegas, Amerika’daki üçüncü Grand Prix olma özelliğini taşıyacak. Miami GP ilk çıkışını Mayıs ayında, Austin GP ise Ekim ayında devreye girmişti. Üç pistten hiçbirinden vazgeçilmemesi, Liberty Media’nın ABD pazarına girme planını açıkça ortaya koyuyor.

YARIŞLAR CUMARTESİ AKŞAMI OLACAK

F1 daha önce 1981 ve 1982 yıllarında Ceasars Palace etrafındaki geçici cadde pistinden düzenlenmiş ancak, az sayıda izleyici olması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Benzer bir sorunla karşılaşmak istemeyne F1 yönetimi, Amerika’daki prime time saatlerinin yakalanabilmesi için geleneksel yarış formatının dışına çıkarak yarışları cumartesi akşamı yapacak.