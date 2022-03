Formula 1 2023’te Las Vegas’ta! Tarihi anlaşma, çılgın gelir…

Formula 1, spor tarihinin en büyük anlaşmasına imza atarak Las Vegas’ta 1 milyar Sterlin değerindeki büyük ikramiyeyi buldu.

Aylarca süren müzakerelerin ardından F1 CEO’su Stefano Domenicali, Las Vegas Grand Prix’sinin gelecek yıl takvime katılacağını duyurmak için Londra’dan Las Vegas’a uçtu. Yapılan anlaşma neticesinde, yarış başına 100 milyon Sterlin’den fazla gelir elde edilmesi beklenirken, anlaşma 10 yıl boyunca devam ederse bu rakamın 1 milyar Sterlin’i aşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, Las Vegas’ı tarihin en fazla kazanç getiren Grand Prix’si yapacak.

Ready to up the ante in 2023 #F1 @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/rRbxJvPsgu



Bilet satışları, ticari mal gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları doğrudan Formula 1’in banka hesabına düşecek.

Las Vegas’ın Ceasars Palace, MGM Grand ve Belaggio gibi ikonik yapıları arasında yer alacak pist, 14 virajdan oluşacak ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki parkurda araçların düzlükte 340 km hıza ulaşması bekleniyor.

Take a look at our route through the Nevada Neon #F1 #Formula1 #LasVegasGP @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/Iq9hTfZOm0

