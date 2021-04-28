Formula 1 bir kez daha İstanbul’da

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Kanada’nın yerine bu sezon Formula 1 takvimine İstanbul eklenirken, yarış tarihinin 13 Haziran olduğu açıklandı.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye’den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park’ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1’e ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi görevinin Intercity İstanbul Park’a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1’i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye’ye getirdik. Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.