Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’den Suudi Arabistan savunması!

Formula 1 Suudi Arabistan GP'si olayların ve skandalların gölgesinde gerçekleştirilirken, tartışmalar bitmedi. Husilerin bombalı saldırısı ve Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine rağmen yarışın yapılması, F1 yönetiminin 'paraya düşkün' olduğu yorumlarına neden oldu. F1 CEO'su Stefaneo Domenicali ise, bu eleştirilere yanıt verdi...

Sozcu.com.tr

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Formula 1 şefi Stefano Domenicali, Suudi Arabistan’da düzenlenen GP sonrası gelen eleştirilere tepki gösterdi ve sporun ahlakının sorgulanamayacağı konusunda ısrar etti.

Yarış öncesi Yemenli isyancılar Husilerin bombalı saldırısı ve Suudi Arabistan’daki sabıkalı insan hakları siciline ilişkin endişelere rağmen F1, Orta Doğu ülkesinde yarışı düzenledi. Ancak F1 CEO’su Domenicali, yarışlara ev sahipliği yapmak için yılda 50 milyon Sterlin veren Suudi Arabistan’ın, ‘ileriye doğru büyük bir adım’ attığını iddia etti.

“KİMSE AHLAKIMIZI YARGILAYAMAZ”

Sky Sports’a konuşan Domenicali, “Dürüst olmak gerekirse, kimse bizim ahlakımızı yargılayamaz. Sınır neresi? Soru bu. Konumumuz gereği, yaptığımız şeyin tüm siyasi durumlarda ve her düzeyde çok olumlu etki yaratacağına inanıyoruz. Bu, tüm dünyada spordaki geleceğimiz açısından her zaman sahip olacağımız bir düşünce yapısı olacak” ifadelerini kullandı.

“BİN YILDAN FAZLA GEÇMİŞE SAHİP BİR KÜLTÜRÜ…”

“Mesele soru işaretlerinin giderilmesi değil, önemli olan durumu anlamak. Kör değiliz ama bir şeyi unutmamalıyız. Bu ülke ve spor ileriye doğru büyük bir adım atıyor. Bin yıldan fazla geçmişe sahip bir kültürü, göz açıp kapayınca değişecek gibi davranamazsınız.”

HAMILTON İDAMLARDAN RAHATSIZDI

F1’in efsane pilotlarından Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, daha önce Mart ayında 97 kişinin idam edilmesinden sonra Suudi Arabistan’da yarışmaktan dolayı kendisini huzursuz hissettiğini söylemişti.

‘SÜRÜCÜLER TEHDİT EDİLDİ’ İDDİASI

Cuma günü Yemen’deki Husi isyancıların Cidde pistine yakın bir petrol rafinerisini bombalamasının ardından, Hamilton da dahil olmak üzere bazı pilotlar yarışmak istememişti. Ancak iddialara göre, Suudi yetkililer F1 yönetimi ve takımları araçlarına el koymakla tehdit etti. Konuyu haberleştiren ve F1 takımlarının yöneticileriyle iyi ilişkileri bulunan ünlü gazeteci Roger Benoit, “Ülkeyi terk etmelerinin yasaklanacağı ve yarış arabalarına el konulacağı yönünde tehditler var mıydı? Takım patronları bu hikaye hakkında yorum yapmak veya bu hikayeyi doğrulamak istemediler. Ancak Formula 1'in artık paraya aç bir organizasyon haline geldiğine şüphe yok” ifadelerini kullandı.

“MODERNLEŞMEDE ROLÜMÜZ VAR”

Ancak Domenicali, F1’in gelecekte Suudi Arabistan’da olumlu bir değişim için güç olabileceğini iddia etmeye devam etti:

“İlerlemek için kullandıkları kaynakları görüyorsunuz. Unutmayın, birkaç yıl önce kadınlar araba kullanamıyordu ve artık onlar buradaki tribünlerde tezahürat yaparak yarışları izliyor. Bunun gerçekleşmesi için birçok yasayı değiştiriyorlar. Bunu dikkate almalıyız. Elbette içeride gerilimler var, iyileştirilmesi gereken şeyler var. Bu konuda siyasi olmak istemiyoruz. Ama bu ülkenin modernleşmesinde çok önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum.”

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