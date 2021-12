Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen: ‘9. virajı dönünce…’

Formula 1'in yeni dünya şampiyonu Max Verstappen'den ilk sözler sadece Sözcü'de: “Kazanacağıma inanıyor ve bunun için zorluyordum. Son turda çok heyecanlıydım ve üzerimde çok baskı vardı ama işime odaklandım. 9. virajı dönünce ‘Tamam artık vermeyeceğim’ dedim."

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk zaferinin ardından verdiği ilk röportajında Türkiye'den sadece SÖZCÜ oradaydı. Online ortamda gerçekleşen organizasyonda yarış hakkında konuşan 24 yaşındaki Hollandalı, son turu, “Kazanacağıma inanıyor ve bunun için zorluyordum. Son turda çok heyecanlıydım ve üzerimde çok baskı vardı ama işime odaklandım. 9. virajı dönünce ‘Tamam artık vermeyeceğim' dedim” sözleriyle anlattı.

“HAMILTON’LA YARIŞMAK EĞLENCELİYDİ”

Şampiyonadaki rakibi Hamilton'la ilgili de konuşan Verstappen, “Onunla yarışmak eğlenceliydi çünkü takımlarımız için sınırları zorluyoruz. Birbirimizi yenmek için her şey mükemmel olmak zorunda. Yarış sonrası aramızdaki konuşma tam bir sohbet değildi ama gayet iyiydi. O hâlâ 7 kez dünya şampiyonu bir pilot ve bence iyi. Hepimiz kazanmak istiyoruz ve birbirimize çok saygı gösteriyoruz. Ona bu sezon için teşekkür ederim” dedi.

“HEDEFLEDİĞİM YERDEYİM”

Başarısının arkasında çok fazla fedakârlık ve çalışmanın yattığını söyleyen Red Bull pilotu, gelecek planları için şöyle konuştu: “Tabii ki birden fazla şampiyonluk kazanmak biraz da şans işi. Şimdi olduğum yer, hedeflediğim yer. Bundan sonra gelenler bir bonus olur. Dün (önceki) gece ailem ve arkadaşlarım yanımdaydı. Hepsine değdi ve bunları unutmayacağım.”

“GERÇEK MAX HATIRLANMALI”

Şampiyonluğun harika bir his olduğunu belirten Verstappen, “Kazandığımda her zaman çok mutlu oluyorum. Kazanıp kazanmamak insanı değiştirmemeli. Sadece kendim olmak ve değişmeyen biri olarak hatırlanmak isterim. ‘Gerçek Max' olarak. Onurlu biri olarak her zaman ileriye dönük olmalısın” ifadelerini kullandı.