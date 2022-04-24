Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix’sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde zafer, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

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2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 4’üncü yarışı, İtalya Imola’da koşuldu. Emilia Romagna Grand Prix’sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışta liderliği rakiplerine kaptırmadı ve sezonun kendisi ve takımı adına 2. zaferini elde etti. İkincilik koltuğunu Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez alırken, 3. ise McLaren’in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris oldu.

Yarışta en hızlı turun getirdiği bir puanı ise yine yarışın kazananı Max Verstappen aldı.

FERRARI ZORLANDI

Ferrari’nin şampiyona lideri pilotu Charles Leclerc, yarışa 2. sırada start vermesine rağmen startta yerini kaptırırken, uzun süre 3. götürdüğü yarışta yaptığı kaza sonrasında gerileyerek Grand Prix’yi 6. sırada noktaladı. Ferrari’nin bir diğer pilotu İspanyol Carlos Sainz ise, yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo’dan aldığı darbe sonucunda pistten çıktı ve yarış dışı kaldı.

Emilia Romagna Grand Prix’sinde oluşan sıralama şu şekilde:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Sergio Perez (Red Bull)

3- Lando Norris (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

PİLOTLAR VE TAKIMLAR SIRALAMASINDA LİDERLER DEĞİŞMEDİ

Formula 1’de pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 3 sıra ise şöyle şekillendi:

– Pilotlar

1- Charles Leclerc (Ferrari) – 86 puan

2- Max Verstappen (Red Bull) – 59 puan

3- Sergio Perez (Red Bull) – 54 puan

– Takımlar