Formula 1 heyecanı İstanbul’da! Dünya gözü bu yarışta

Olaylı yarışların ve sürprizlerin pisti İstanbul Park’ta start saat 15.00’te verilecek. Gözler şampiyonluk için çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in üzerinde olacak.

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Motor sporlarının zirve organizasyonu Formula 1'de sezonun 16. ayağı Türkiye GP'sinde büyük yarış günü geldi çattı. 2005'ten 2011'e kadar kesintisiz yapılan, son iki senedir Covid-19 nedeniyle iptal edilen grand prixlerin yerini alan İstanbul Park'taki yarışın geçmişte olduğu gibi büyük heyecana sahne olması bekleniyor. 2020'de ıslak zeminde yapılan ve Lewis Hamilton'ın 7. dünya şampiyonluğunu ilan ettiği tarihi mücadele yılın en iyi yarışı seçilmişti.

VERSTAPPEN AVANTAJLI

Saat 15.00'teki startla başlayacak 58 turluk yarışta tüm dikkatler, pilotlar şampiyonasında aralarında sadece 2 puan fark olan Mercedes'ten Lewis Hamilton ile Red Bull'dan Max Verstappen'de olacak. Geçen yılın Türkiye GP'si galibi Hamilton, güç ünitesindeki içten yanmalı motorunu değiştirdiği için aldığı 10 sıralık ceza sonrası yarışa 11. başlayacak. Red Bull'un Hollandalı pilotu ise 2. sıradan başlayacağı yarışta zafere uzanmaya çalışacak.

MERCEDESLER UÇTU

F1 Türkiye GP'sinin dünkü sıralama turları büyük çekişmeye sahne oldu. İlk seansta çiseleyen yağmur pilotları zorlarken birçok sürücü kaygan zeminde tutunamayıp pist dışına çıktı. Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen ve Mazepin elenen isimler oldu. İkinci seansta ise Vettel, Ocon, Russell, Mick Schumacher ve Sainz elendi. Mercedes'ten Lewis Hamilton 3. seansta adeta uçtu. İngiliz pilot 1.22.868'le önceki gün kırdığı pist rekorunu geliştirip günün en hızlısı oldu. Ancak 10 sıra cezası olan Hamilton yarışa 11. başlayacak. Pol pozisyonu ise takım arkadaşı Valtteri Bottas'a gitti. Startta Red Bull'dan Max Verstappen 2'nci, Ferrari'den Charles Leclerc de 3'üncü sıra olacak. Ferrari'den Carlos Sainz ise motor değiştirdiği için aldığı cezayla yarışa son sıradan başlayacak.

TÜRKİYE GP’Sİ TARİHİ

2005 Kimi Raikkonen – McLaren

2006 Felipe Massa – Ferrari

2007 Felipe Massa – Ferrari

2008 Felipe Massa – Ferrari

2009 Jenson Button – Brawn GP

2010 Lewis Hamilton – McLaren

2011 Sebastian Vettel – Red Bull

2020 Lewis Hamilton – Mercedes

PİLOTLAR ŞAMPİYONASI