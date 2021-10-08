Formula 1 İstanbul Grand Prix’i için geri sayım… Dev gelir bekleniyor

İstanbul, motor sporlarının bir numarası Formula 1'e üst üste 2, toplamda ise 9. kez ev sahipliği yapacak. Antrenman turlarıyla başlayacak heyecan pazar günkü yarışla zirveye ulaşacak. Organizasyon sürecinde İstanbul'a dev gelir bekleniyor.

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İstanbul, Formula 1'e Covid-19 nedeniyle üst üste 2, toplamda ise 9'uncu kez ev sahipliği yapacak. Yapılamayan yarışlar nedeniyle takvime yeniden giren ülkemizde, bugün antrenman turlarıyla başlayacak heyecan pazar günkü yarışla zirve yapacak. Pilotlar, İstanbul'daki piste saat 13.00'teki 1. antrenman turlarıyla ayak basacak. İkinci antrenman turlarının başlama saati ise 15.00…

HAMILTON RİSK ALACAK

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları yarın saat 15.00'te düzenlenirken pazar günü aynı saatte pilotlar büyük yarışta kozlarını paylaşacak. Yarışta gözler şampiyonluk için kapışacak Mercedes'ten Lewis Hamilton ile Red Bull'dan Max Verstappen'in üzerinde olacak. 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, planlandığı gibi aracındaki motoru değiştirirse yarışa en geriden başlayacak.

DEV GELİR BEKLENİYOR

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 İstanbul Grand Prix’i ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen sene bu yarışı yaptık. 2020'deki yarış çok iyi bir yarış oldu ve 2 milyar insanın izlediği organizasyon, sezonun en iyi yarışı seçildi. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok güzel tanıttık. İstanbul Park dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisi. Maksimum 100 bin kişi ağırlamayı düşünüyoruz, kapasitemiz daha fazla olmasına rağmen. Yabancıların da ilgisiyle bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu organizasyon İstanbul'a, 150-200 milyon Dolar civarında bir girdi sağlayacak gibi görünüyor. Yine bu sene başarıyla bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum. Formula 1 uluslararası bir organizasyon olduğu için, masraflar da Euro ve Dolar ile ödeniyor. Bizim bütün gelirimiz Türk Lirası bilet gelirlerinden olduğu için, dünyadaki en ucuz bilet olarak satışa çıkardık.”