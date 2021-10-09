Formula 1 İstanbul ne zaman? Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 İstanbul Grand Prix için heyecan doruğa çıktı. Formula 1 Türkiye Grand Prix ikinci antrenman turlarında ilk sırayı Lewis Hamilton ile Mercedes tamamladı. Formula 1 sıralama turları, 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

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İstanbul, motor sporlarının bir numarası Formula 1’e üst üste 2, toplamda ise 9. kez ev sahipliği yapacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının en hızlısı turu 1:23.804'lük derecesiyle Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı. Bu derece İstanbul'da pistin resmi olmayan en hızlı turu olarak da kayıtlara geçti. Bir önceki en hızlı tur 2005'te 1:24.770'lik dereceyle Juan Pablo Montoya'ya aitti.

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sıralama turları, 9 Ekim Cumartesi saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİNCİ ANTRENMANLAR YAPILDI

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ikinci antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:23,804

2- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,970

3- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,214

4- Sergio Perez (Red Bull): 1:24,373

5- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,439

6- Lando Norris (McLaren): 1:24,525

7- Fernando Alonso (Alpine): 1:24,660

8- Esteban Ocon (Alpine): 1:24, 672

9- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:24,756

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:24,796

11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,882

12- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,903

13- Lance Stroll (Aston Martin): 1:25,020

14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,060

15- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,143

16- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,229

17- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,307

18- George Russell (Williams): 1:25,358

19- Mick Schumacher (Haas): 1:25,480

20- Nikita Mazepin (Haas): 1:25,698

DEV GELİR BEKLENİYOR

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 İstanbul Grand Prix'i ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen sene bu yarışı yaptık. 2020’deki yarış çok iyi bir yarış oldu ve 2 milyar insanın izlediği organizasyon, sezonun en iyi yarışı seçildi. İstanbul’u ve Türkiye’yi çok güzel tanıttık. İstanbul Park dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisi. Maksimum 100 bin kişi ağırlamayı düşünüyoruz, kapasitemiz daha fazla olmasına rağmen. Yabancıların da ilgisiyle bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu organizasyon İstanbul’a, 150-200 milyon Dolar civarında bir girdi sağlayacak gibi görünüyor. Yine bu sene başarıyla bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum. Formula 1 uluslararası bir organizasyon olduğu için, masraflar da Euro ve Dolar ile ödeniyor. Bizim bütün gelirimiz Türk Lirası bilet gelirlerinden olduğu için, dünyadaki en ucuz bilet olarak satışa çıkardık.”

HAMILTON RİSK ALACAK

Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde sıralama turları yarın saat 15.00’te düzenlenirken pazar günü aynı saatte pilotlar büyük yarışta kozlarını paylaşacak. Yarışta gözler şampiyonluk için kapışacak Mercedes’ten Lewis Hamilton ile Red Bull’dan Max Verstappen’in üzerinde olacak. 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, planlandığı gibi aracındaki motoru değiştirirse yarışa en geriden başlayacak.