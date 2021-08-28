Formula 1 İstanbul yarışının tarihi değişti
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim tarihlerinden 8-10 Ekim tarihlerine alındı.
Formula 1’de sezonun 12. yarışı bu hafta sonu Belçika’da yapılacak. F1 yönetimi, Japonya’nın takvimden çıkarılmasından sonra yeni düzenlemeye gitti. İstanbul yarışının 1-3 Ekim tarihlerinden 8-10 Ekim tarihlerine ertelendiği açıklandı.
F1, 2021 takvimini 23’ten 22 yarışa indirdiği güncellenmiş takvimi yayınladı. 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak yarış ise daha sonra açıklanacak.