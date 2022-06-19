Formula 1 Kanada GP’sinde Max Verstappen, Carlos Sainz’a geçit vermedi

Formula 1 Dünya Şampiyonası 9. yarışında Kanada Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Red Bull'dan Max Verstappen'in mücadelesi nefes kesti...

Sozcu.com.tr

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Formula 1’in son şampiyonu Max Verstappen, Kanada GP’sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın çabasına rağmen yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

İkili son 15 tura güvenlik aracının ardından başladı, ancak Sainz’ın yoğun baskısına rağmen Verstappen eski lastiklerle yoluna devam etti ve pite girmeyerek liderliği kaptırmadı. Mercedes pilotları Lewis Hamilton üçüncü olarak podyuma çıkarken George Russel dördüncü oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise alt sıralardan başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.

Chased all the way to the line, but Max soaked up the pressure to take his sixth win of 2022! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gWoiU21LQr — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Verstappen, Leclerc’e karşı şampiyonluk farkını 46’ya çıkardı. Red Bull’dan Sergio Perez, motor sorunu yaşadığı için yarıştan çekilmesine rağmen Leclerc’in üç puan önünde bulunuyor.

10 yıl aradan sonra ilk kez ön sırada yarışa başlayan Fernando Alonso, Alpine’nin tartışmalı stratejisinden ve bazı teknik sorunlardan dolayı takım arkadaşı Esteban Ocon’un arkasında yedinci sırada kaldı.

Kanada GP’sinin ardından genel klasmanda sıralamalar şu şekilde oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 175 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 129

3. Charles Leclerc (Monako): 126

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

Takımlar

1. Red Bull: 304

2. Ferrari: 228

3. Mercedes: 188

4. McLaren: 65

5. Alpine: 61