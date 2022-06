Formula 1 Kanada GP’sinde Max Verstappen, Carlos Sainz’a geçit vermedi

Formula 1’in son şampiyonu Max Verstappen, Kanada GP’sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın çabasına rağmen yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

İkili son 15 tura güvenlik aracının ardından başladı, ancak Sainz’ın yoğun baskısına rağmen Verstappen eski lastiklerle yoluna devam etti ve pite girmeyerek liderliği kaptırmadı. Mercedes pilotları Lewis Hamilton üçüncü olarak podyuma çıkarken George Russel dördüncü oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise alt sıralardan başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.

Chased all the way to the line, but Max soaked up the pressure to take his sixth win of 2022! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gWoiU21LQr

— Formula 1 (@F1) June 19, 2022