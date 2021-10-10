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Formula 1 Rolex Türkiye GP’de kupa seremonisi yapıldı

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarışların tamamlanmasının ardından kupa seremonisi yapıldı.

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Formula 1 Rolex Türkiye GP’de kupa seremonisi yapıldı

arışı ilk sırada tamamlayan Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas’a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Yarışın ikincisi Red Bull pilotu Max Verstappen’e de kupasını TBMM Başkanı Şentop verirken, Red Bull pilotu Sergio Perez’e ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Yarışta en fazla puanı elde eden Mercedes takımına ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak kupasını takdim etti.

Dünya Mercedes Mustafa Şentop otomobil Rolex TBMM Türkiye