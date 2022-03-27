Formula 1 Suudi Arabistan GP’sinde zafer Max Verstappen’in!

Formula 1 Suudi Arabistan GP'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ile Ferrari pilotu Charles Leclerc'in mücadelesi damga vurdu. Yarışın bitimine son 4 tur kala liderliği alan son şampiyon Hollandalı pilot, 2022'deki ilk zaferini elde etti.

Sozcu.com.tr

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Formula 1’in son dünya şampiyonu Max Verstappen, Suudi Arabistan GP’sini kazanarak 2022’deki ilk galibiyetini aldı.

Uzun süre Ferrari pilotu Charles Leclerc’i takip eden Hollandalı Verstappen, bitime 4 tur kala ele geçirdiği liderliği bırakmadı. Max Verstappen, Formula 1 tarihinde en fazla galibiyet (21) alan pilotlar sıralamasında Kimi Raikkonen’i yakalamayı başardı.

Leclerc ikinci olurken, bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışı üçüncü sırada tamamladı. Red Bull’un diğer pilotu Sergio Perez’in dördüncü olduğu yarışı, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 10. sırada bitirdi.

LAP 43/50 And brake! Both Leclerc and Verstappen try to avoid being ahead at the DRS detection line Leclerc still leads this race #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/2ylREtVbJe — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

BİRÇOK ARAÇ ARIZA YAŞADI

Öte yandan yarış sırasında birçok araç arıza nedeniyle damalı bayrağı göremedi. Yarışı tamamlayamayan sürücüler arasında Lance Stroll, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Daniel Ricciardo yer aldı. Williams Mercedes pilotu Nicholas Latifi de 14. turda yaptığı kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

