Formula 1 Suudi Arabistan GP’sinde zafer Max Verstappen’in!

Formula 1’in son dünya şampiyonu Max Verstappen, Suudi Arabistan GP’sini kazanarak 2022’deki ilk galibiyetini aldı.

Uzun süre Ferrari pilotu Charles Leclerc’i takip eden Hollandalı Verstappen, bitime 4 tur kala ele geçirdiği liderliği bırakmadı. Max Verstappen, Formula 1 tarihinde en fazla galibiyet (21) alan pilotlar sıralamasında Kimi Raikkonen’i yakalamayı başardı.

First P1 of the season for car #1

Leclerc ikinci olurken, bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışı üçüncü sırada tamamladı. Red Bull’un diğer pilotu Sergio Perez’in dördüncü olduğu yarışı, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 10. sırada bitirdi.

LAP 43/50

And brake! Both Leclerc and Verstappen try to avoid being ahead at the DRS detection line

Leclerc still leads this race

