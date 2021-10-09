Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas’ın

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları koşuldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1:22,868’lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonun sahibi oldu. Ancak Hamilton'ın cezası edeniyle Intercity İstanbul Park’ta ilk sırada Mecedes pilotu Bottas yer alacak.

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Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın koşulacak olan Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’inde pole pozisyonun sahibi belli oldu. Sıralama turlarında en iyi süreyi yakalayan Lewis Hamilton, 1:22,868'lik derecesiyle pist rekorunu kırdı ve pole pozisyonun da sahibi oldu.

Ancak güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, yarınki yarışa 11. sırada başlayacak. Hamilton'un ardından en iyi süreyi yakalayan bir başka Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise, yarışa ilk sırada başlama hakkı kazandı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc de üçüncü sırada başlayacak olan pilotlar oldu.

PİST REKORU KIRILMAYA DEVAM EDİYOR

2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoyanın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Dünkü antrenman turlarında pilotlar pist rekoru kırma yarışına girerken, bugün ilk olarak Lewis Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Valtteri Bottas üçüncü sıralama turunda 1:23,071 ile Lewis Hamiltonı geride bırakırken, sonrasında Hamilton bu kez 1:22,868 yaparak tekrardan pist rekorunu eline geçirdi.

Öte yandan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, aracında 4. kez güç ünitesi değişikliğine gittiği için yarışa son sırada başlayacak. Takımların bir sezonda 3 kez güç ünitesi değişikliğine gitme hakkı bulunuyor.

İstanbul Park’ta yarın saat 15.00'teki Türkiye Grand Prix’inde araçların yarışa başlayacağı sıralama şu şekilde olacak:

1- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:22,998

2- Max Verstappen (Red Bull): 1:23,196

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,265

4- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:23,326

5- Fernando Alonso (Alpine): 1:23,477

6- Sergio Perez (Red Bull): 1:23,706

7- Lando Norris (McLaren): 1:23,954

8- Lance Stroll (Aston Martin): 1:24,3055

9- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,368

10- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:24,795

11- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:22,868

12- Esteban Ocon (Alpine): 1:24,842

13- George Russell (Williams): 1:25,007

14- Mick Schumacher (Haas): 1:25,200

15- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,881

16- Nicholas Latifi (Williams): 1:26,086

17- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:26,430

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:27,525

19- Nikita Mazepin (Haas): 1:28,449

20- Carlos Sainz (Ferrari): 1:25,177