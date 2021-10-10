Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde zafer Vallteri Bottas’ın

Hamilton'ın 11. sıradan, Bottas'ın da pole'dan başladığı Formula 1 İstanbul Grand Prix'si nefesleri kesti! Tüm pilotların tamamladığı yarışı Bottas kazandı. Podyumun diğer isimleri ise Verstappen ile Perez oldu. Fin pilotu Mercedes'e önemli puanlar kazandığı yarışla birlikte kariyerinin 10. bu sezonki ise ilk galibiyetini aldı.

Sozcu.com.tr

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Formula 1’in 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix’si önceki yıllarda olduğu gibi heyecanlı ve çekişmeli yarışa sahne oldu. 1. sırada başlayan Mercedes pilotu Bottas, damalı bayrağı en önde gördü. Red Bull’dan Verstappen yarışı 2. sırada tamamlayıp, şampiyonluktaki rakibi Hamilton’ın genel sıralamada 6 puan farkla önüne geçti.

Podyumun 3. sırası ise Red Bull’un bir diğer pilotu Perez’in oldu. Meksikalı pilotun 35. turda Hamilton ile girdiği 4.’lük yarışı ise yarışın nefes kesen anı oldu.

Günün pilotu Ferrari’den Carlos Sainz oldu. İspanyol pilot, 19. sırada başladığı yarışı 8. sırada tamamlayarak İtalyan ekibine kritik puanlar kazandırdı.

Formula 1’de sezonun 17. yarışı Amerika Birleşik Devletleri’nde 24 Ekim’de yapılacak.

Adını İstanbul’da kazananlar arasına yazdıran Bottas’ın sözleri şöyle;

“Gerçekten şu ana kadar çıkarttığım en iyi yarışlardan biri oldu. Kolay değil bu pistte yarış kazanmak. Otomobil her şartta iyiydi. Her şey sorunsuz gitti benim için. Burada dışarı çıkmak için ufak bir hata yeterli oluyordu.”

İSTANBUL GRAND PRIX’Sİ

1. Valtteri Bottas

2. Max Verstappen

3. Sergio Perez

4. Charles Leclerc

5. Lewil Hamilton

6. Pierre Gasly

7. Lando Norris

8. Carlos Sainz

9. Lance Stroll

10. Esteban Ocon

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