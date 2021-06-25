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Formula 1 yeniden Türkiye’de

Daha önce programdan çıkarılan Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime dahil edildi. Yarış 3 Ekim'de yapılacak.

Güncellenme: 12:53, 25/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Formula 1 yeniden Türkiye’de

Formula 1’de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, sezonun 16. yarışı olarak 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Singapur Grand Prix’si takvimden çıkarılınca Formula 1 organizasyonu yarışın İstanbul’da yapılmasına karar verdi.

Formula1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, “Türkiye’ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA 13 HAZİRAN’DA DÜZENLENECEKTİ

Formula 1, Türkiye’yi ilk önce 13 Haziran’daki Kanada’nın yerine takvime dahil etmişti. Ancak İngiltere’nin Türkiye’ye corona pandemisi nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarış ertelenmişti.

9 YIL SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Geçen yıl Formula 1, 9 yıl aradan sonra geri dönmüştü. Yağmurun damga vurduğu hafta sonunda gülen Lewis Hamilton olmuş ve 7 kez Formula 1 şampiyonu olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:12:06,