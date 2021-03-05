Formula 1’de 2021 takvimi belli oldu

Formula 1’de 2021 yarış takvimi Portekiz’in dahil edilmesiyle resmileşti. Portekiz, Çin yarışının iptal edilmesi ve Avustralya GP’nin yıl sonuna ertelenmesiyle 2 Mayıs tarihinde oluşan boşluğa dahil edildi.

F1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, Portimao Grand Prix’inin takvime dahil edildiğini açıklarken, “Geçen yılki yarışta sağlanan büyük başarının ardından Formula 1’in tekrar Portimao’da yarış düzenleyeceğini açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Organizatörlere ve Portekiz Hükümeti’ne, sıkı çalışmaları ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. 2021 sezonu için oldukça heyecanlıyız. Geçen yıl 17 yarışı güvenli bir şekilde yapabileceğimizi, zor dönemde heyecan verici yarışlar sunabileceğimizi gösterdik. Seyircileri bu sezon Portimao’da güvenli şekilde ağırlayabilmeyi umut ediyoruz ve bu plan üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Portekiz’in takvime dahil edilmesiyle birlikte 2021 F1 sezonunda takvim resmileşmiş oldu.

2021 F1 sezonu takvimi şu şekilde: