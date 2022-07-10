Formula 1’de Avusturya Grand Prix’sini Leclerc kazandı! Sainz’ın aracı alev aldı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takım arkadaşı Sainz'ın podyum için savaş verdiği sezonun 11. yarışında damalı bayrağı Verstappen'in önünde gördü.

Sozcu.com.tr

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Formula 1’de sezonun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix’sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Monakolu sürücü yarışın son 6 turunda gaz pedalındaki sorun nedeniyle Ferrari garajının yüreğini ağzına getirse de hata yapmayarak Verstappen ile kapışmasında damalı bayrağı en önde görmeyi başardı.

Leclerc bu sezon ilk kez pole pozisyonunda başlamadığı bir yarışı kazanmayı başardı ve pilotlar sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Leclerc bu sonuçla puanını 170 yaptı. Verstappen de 208 puana yükseldi.

Max Verstappen yarışı 2. sırada tamamlarken, 3. sırada podyuma çıkan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

SAINZ’IN ARACI ALEV ALDI

Geçen hafta Britanya Grand Prix’ini kazanan Sainz, yarışın 58. turunda Verstappen’i geçmek isterken yarış dışı kaldı. Aracının motorundan dumanlar yükselen İspanyol pilot, çakıl havuzunda aracındaki alevler çoğalırken yarış dışı kaldı. Sainz bu sezon 4. kez yarış dışı kalarak büyük üzüntü yaşadı.

Sainz’ın yanı sıra Latifi ve Perez de yarışı tamamlayamayan diğer pilotlar oldu.

Öte yandan yarışı 6. sırada tamamlayan Haas pilotu Mick Schumacher, Formula 1 kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.