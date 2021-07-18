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Formula 1’de Hamilton ve Verstappen’den korkutan kaza!

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen çarpıştı. Hollandalı pilot Verstappen yarış dışı kaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:49, 18/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Formula 1’de Hamilton ve Verstappen’den korkutan kaza!

Formula 1’de Büyük Britanya Grand Prix’sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen’in kazası damga vurdu.

Henüz ilk turda Verstappen’i geçmek için virajda hamle yapan Hamilton’ın sol lastiği, Hollandalı pilotun aracının sağ arka lastiğine değdi. Çarpışma sonrası lastiği çıkan ve bariyerlere savrulan Verstappen felaketin eşiğinden döndü.

Max Verstappen’in aracının son hali

Kaza sonrası oyun dururken, aracını terk eden Verstappen yara almadan kurtuldu. İngiliz pilot Hamilton “Ben düz gidiyordum, kendi yolumdaydım. Benim yolumdu” dedi ancak Red Bull takımı kazanın Hamilton yüzünden olduğunu öne sürdü.

Red Bull’un takım patronu Christian Horner “Lewis Hamilton, Max Verstappen’in yanında bile değildi. Pilotlar hiçbir yarışta bu virajda burnunu iç taraftan sokmaz. Burada suçlu çok net şekilde Hamilton” diyerek İngiliz pilotu FIA’ya şikayet etti.

Kaza nedeniyle duran yarış, Hamilton’a 10 saniye cezası verildikten sonra kaldığı yerden devam etti.

Yayınlanma Tarihi:17:42,