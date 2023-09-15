Formula 1’de heyecan Singapur’da devam ediyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Singapur'da gerçekleştirilecek. Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşabilir.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. yarışı, 15-17 Eylül tarihlerinde Singapur’da gerçekleştirilecek.
Sezonun en zorlu yarışlarından biri olarak gösterilen Singapur Grand Prix’si, Marina Bay Caddesi Pisti’nde koşulacak. 4,94 kilometrelik pistte 62 tur üzerinden yapılacak yarış, 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00’te başlayacak.
VERSTAPPEN’İN ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun açık ara şampiyonluk adayı konumunda. Hollandalı pilot, şimdiye kadar 12 yarış kazandı ve 364 puanla lider durumda. Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez ise 219 puanla ikinci sırada yer alıyor.
EMILIA-ROMAGNA GP İPTAL EDİLMİŞTİ
Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix’si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle şampiyonluk yarışı, 17 yarış üzerinden yapılacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
- Max Verstappen (Hollanda): 364 puan
- Sergio Perez (Meksika): 219
- Fernando Alonso (İspanya): 170
- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164
- Carlos Sainz (İspanya): 117
Takımlar
- Red Bull: 583
- Mercedes: 273
- Ferrari: 228
- Aston Martin: 217
- McLaren: 115 (AA)