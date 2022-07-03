Formula 1’de korkunç kaza! Panik dolu anlar…

Formula 1 Britanya Grand-Prix'sinin ilk turunda korkunç bir kaza yaşandı. George Russell ve Guanyu Zhou'nun karıştığı kazada herkes panik dolu anlar yaşadı.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 10’uncu ayağı Britanya Grand Prix’si, korkutucu bir kaza ile başladı. Yarışın startında, 8’inci sıradan start alan Mercedes pilotu George Russell, 9’uncu sıradan başlayan Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou ve 11’inci sıradan start alan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly’nin içerisinde yer aldığı bir kaza yaşandı. Russell’ın Gasly’den darbe almasıyla aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda, Mercedes aracı, Zhou’nun Alfa Romeo’suna çarptı.

İKİ BARİYERİN ARASINA DÜŞTÜ

Bu darbe sonucunda ters dönen ve taklalar atarak pistin kenarındaki lastik bariyerlere çarpan Zhou'nun aracı, tribünleri koruyan demir bariyerlere çarparak iki bariyerin arasına düştü. Bu kazanın ardından kırmızı bayrak kararı çıktı ve yarış durduruldu. Formula 1’den yapılan açıklamada, Zhou’nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Ayrıca startta kaza yapan isimlerden birisi olan Alexander Albon’un da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu kaza sonucunda Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, Mercedes pilotu George Russell ve Williams pilotu Alexander Albon, yarışa veda etti. Yarış, TSİ 17.56’da yeniden start alırken, kırmızı bayrak öncesinde yarışta bir tam tur tamamlanamamasından dolayı starttaki yer değişiklikleri geçerli sayılmadı ve yarış, sıralama turlarındaki grid pozisyonuna göre başladı.