Formula 1’de ortalık gerildi! ‘Saygısız Lewis!’

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de sezonun 10. yarışı Britanya GP'sini ev sahibi ülkeden Lewis Hamilton kazanınca, sezon başından beri centilmence geçen şampiyonluk yarışında ipler gerildi. Henüz ilk turda Mercedes pilotunun sol ön lastiğinin, sağ arka lastiğiyle temasını engelleyemeyen Max Verstappen pist dışına savrulurken, hastaneye kaldırılan Red Bull pilotunun kazada 51G kuvvetine maruz kaldığı açıklandı.

10 saniye cezası almasına rağmen kazanıp şampiyonluk yarışında farkı 8'e düşüren Hamilton'ın Hollandalı rakibi, “Verilen ceza bize yardımcı olmuyor. Lewis'in yaptığı tehlikeli hareketin karşılığı değil. Hastanedeyken kutlamaları izliyor olmak saygısızca ve sportmenlik dışı bir davranıştı” dedi.

ZEYTİN DALI UZATTI

Kendisi hatalı görmediği için özür dilemeyeceğini söyleyen Lewis Hamilton “Bir olay nadiren %100 birinin hatasıdır. Bu yüzden ikimizin de öğrenebileceği şeyleri olduğunu düşünüyorum. Max'in en agresif sürücülerden biri olduğunu söyleyebilirim. Elbette harika bir iş çıkarıyor ama bence pistte birbirimizle aramızdaki boşluk ve saygı konusunda olabilecek en iyi dengeyi bulmaya çalışmalıyız” dedi.

IRKÇILIK HORTLADI

Max Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından Mercedes'in resmi sosyal medya paylaşımlarının altına, maymun emojileri ve diğer pek çok şey içeren ırkçı mesajlar atıldı. Mesajlar FIA, Formula 1 ve Mercedes tarafından yapılan ortak bir basın açıklamasıyla kınandı.