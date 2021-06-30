Fransa Bisiklet Turu’nu karıştıran kadın yakalandı

Fransa Bisiklet Turu’nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart zincirleme kazaya neden olmuştu. Yarış güzergahındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz vermişti. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düşmüş, bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde bulmuştu.

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7 — Simon Clancy (@SiClancy) June 26, 2021

Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı “Allez Opi-Omi” yazılı pankartın “Haydi dede, büyükanne” anlamına geldiği ortaya çıkmıştı. Tam 21 bisikletçinin yaralandığı, bir bisikletçinin yarışı bırakmak zorunda kaldığı kaza sonrası Fransa Bisiklet Turu Yarış Direktörü Pierre-Yves Thouault, kazaya neden olan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan kadın, dört gün sonra yakalanabildi. Arama çalışmalarını genişleten Fransa polisi, pankart açarak büyük bir kazaya neden olan kadını Landerneau’da yakaladı. RTL’in haberine göre gözaltına alınan ve polis gözetiminde tutulan kadının kimliği ise açıklanmadı. Fransa Bisiklet Turu’nda akılalmaz bir kazaya neden olan kadının, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.