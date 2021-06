Fransa Bisiklet Turu’nu karıştıran kadın yakalandı

Fransa Bisiklet Turu’nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart zincirleme kazaya neden olmuştu. Yarış güzergahındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz vermişti. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düşmüş, bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde bulmuştu.

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7

