Fransa’da kazanan Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonasında sezonun yedinci yarışı Fransa’nın Le Castellet bölgesindeki Paul Ricard Pisti’nde gerçekleşti. Red Bull Racing Honda takımının pilotu Max Verstappen ilk sıradan başladığı Fransa Grand Prix’inde sezonun üçüncü zaferini kazanarak şampiyonadaki liderliğini korudu.

Heyecanlı geçen yarışı diğer Red Bull Racing Honda pilotu Meksikalı Sergio Perez 3’üncü sırada ve Scuderia Alpha Tauri Honda takımının Fransız pilotu Pierre Gasly 7’nci sırada tamamlayarak takımlar sıralaması için önemli puanlar kazandı.

Max Verstappen, bu sezon kazandığı üçüncü zafer ile birlikte puanını 131’e yükseltti ve şampiyonadaki pilotlar sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü.