Furkan Akar’dan tarihi madalya

2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

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Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi. Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780’lik derecesiyle Avrupa 3’ncüsü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Final yarışını Belçika’dan Stijn Desmet 1.27.652’lik derecesiyle birinci, Hollanda’dan Jens van ‘t Wout ise 1.27.785’lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.

BURHAN KURTULUŞ: FURKAN AKAR’DAN OLİMPİYATLARDA DA MADALYA BEKLİYORUZ

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda 1000 metrede bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden milli sporcu Furkan Akar’ın olimpiyat madalyası da alacağına inandıklarını söyledi.

Kurtuluş, Furkan’ın ülkeye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, “Avrupa üçüncülüğü şu ana kadar aldığımız ilk madalyamız oluyor. Bu da bize nasip oldu. Furkan Akar’dan olimpiyatlarda da madalya bekliyoruz. İyi gidiyor. İnşallah bir sakatlık olmaz, Allah korusun. Başka sporcularımız da alttan geliyor. Özellikle kısa kulvar sürat pateninde iddialı bir seviyeye geleceğimize eminim” ifadelerini kullandı.

“ARTIK KÜRSÜYE BAŞLADIK”

Kürsüye çıkma zamanının geldiğini finaller öncesinde söylediğinin hatırlatılması üzerine Kurtuluş, “Türkiye için şu ana kadar buz pateni hep temsil sporuydu. Artık kürsüye başladık. İnşallah devamı gelecek” diye konuştu.

Başkan Kurtuluş, Furkan’ın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki 6’ncılığıyla bu madalyanın sinyalini verdiğine işaret ederek, “Kış olimpiyatlarında Furkan’ın 6. olması zaten bir tesadüf değildi. Furkan, olimpiyat 6’ncılığını bileğinin hakkıyla aldı. Akıllı ve çok çalışkan bir sporcumuz. Avrupa’da 1000 metrede 3. oldu. Avrupa’da 1500 metrede de gayet iyi, son iki günde birer beşincilik, altıncılık da aldı. Bugün de çok şükür bronz madalya kazandı” şeklinde konuştu. (AA)

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