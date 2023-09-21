Balkan Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Balkan Kupası'nda mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti.
Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14'lük setlerle yendi.
Oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray Daikin, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu.
CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşti. Bu turda ilk maç 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. (AA)