Galatasaray, CEV Kupası’na veda etti
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi CEZ Karlovarskoya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Çekya temsilcisi Karlovarsko'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elendi. Sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında da rakibine 3-0 mağlup olmuştu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Andrei Taran (Moldova), Benone Visan (Romanya)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre, Murat, Burutay, Doğukan, Torres, Yasin, Onurcan (L), Beytullah (L) (Muzaffer, Melih, Hakkı, Selim, Divis, Sedlacek)
CEZ Karlovarsko: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Pfeffer (L) (Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)
Setler: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25
Süre: 95 dakika (21, 23, 26', 25')