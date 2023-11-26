Galatasaray deplasmanda mağlup
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Develi Belediyespor'a mağlup oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezonun 9. haftasında Develi Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yendi.
- Salon: Develi Murat Kocatürk
- Hakemler: Zeki Bocutçu, Sema Kayıkçı
- Develi Belediyespor: Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Igor (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl)
- Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Hadrava, Burak Güngör, Jan Zimmermann, Ahmet Tümer (Nikola, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz)
- Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 22-25, 15-09
- Süre: 133 (23, 28, 34, 29, 19)