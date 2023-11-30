Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası’nda son 16’ya yükseldi

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda Kifisias takımını 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nun rövanşında, Yunanistan temsilcisi Kifisias’ı 25-17, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, son 16’ya yükseldi.

İlk maçta deplasmanda 3-0’lık bir galibiyet alarak tur için önemli bir üstünlük sağlayan Galatasaray, rövanşta da üstün bir oyun sergileyerek, ilk iki seti kazanıp CEV Challenge Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, maçı 25-17, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 kazanarak, etkileyici bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 13 puanla Jan Hadrava oldu. Nikola Mijailovic 12, Miran Kujundzic 11 ve Ahmet Tümer ise 6 puan ile takımın galibiyetinde önemli rol oynadılar.

Galatasaray’ın CEV Challenge Kupası Son 16 Turu’ndaki rakibi ise Macaristan’ın Pénzügyr SE takımı olarak belirlendi.