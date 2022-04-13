Galatasaray HDI Sigorta’yı yenen Arkas Spor, Kupa Voley’in sahibi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Galatasaray'ı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden Galatasaray HDI Sigorta 3-2 galip ayrılan taraf olmuştu.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta konuk ettiği Sorgun Belediye'yi 3-0'lık skorla mağlup ederken, Arkas Spor ise deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Galatasaray, ligde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, Arkas Spor’un ise 12 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.