Galatasaray HDI Sigorta’yı yenen Arkas Spor, Kupa Voley’in sahibi
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Galatasaray'ı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden Galatasaray HDI Sigorta 3-2 galip ayrılan taraf olmuştu.
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta konuk ettiği Sorgun Belediye'yi 3-0'lık skorla mağlup ederken, Arkas Spor ise deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.
Galatasaray, ligde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, Arkas Spor’un ise 12 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.
AXA SİGORTA KUPA VOLEY ŞAMPİYONU ARKAS!
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— Arkas Spor Kulübü (@arkas_spor) April 13, 2022