Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda 6 pozitif vaka
Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kadın basketbol takımından 6 oyuncunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında 6 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Oyuncuların tedavi protokolünün ve kontrol sürecinin başladığı belirtildi. Sarı – kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağı Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.