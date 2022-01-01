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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda 6 pozitif vaka

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kadın basketbol takımından 6 oyuncunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda 6 pozitif vaka

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında 6 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Oyuncuların tedavi protokolünün ve kontrol sürecinin başladığı belirtildi. Sarı – kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağı Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

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