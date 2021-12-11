SPOR
Spor Haberleri - Diğer Sporlar

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın RSC Champigny takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Yayınlanma: 21:59 - 11 Aralık 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Judo Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

D Grubu’nda Fransa’nın Orleans Loirent takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia’yı yine 3-2’lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, finalde ise Fransa’dan RSC Champigny ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında rakibini 5-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.

Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Paris'te düzenlenen Judo Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Çocukken duyduğu seslerle judoya başladı, milli takıma kadar yükseldi İlginizi Çekebilir Çocukken duyduğu seslerle judoya başladı, milli takıma kadar yükseldi
Antalya Avrupa Fransa Futbol Galatasaray İspanya Kadın Paris Şampiyonlar Ligi tweet Twitter Valencia