Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın RSC Champigny takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Judo Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, şampiyonluğa ulaştı. D Grubu’nda Fransa’nın Orleans Loirent takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia’yı yine 3-2’lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, finalde ise Fransa’dan RSC Champigny ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında rakibini 5-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.

Paris'te düzenlenen Judo Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Kadın Judo Takımı (@GSKJudo), Avrupa Şampiyonu oldu. Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/KKVlJkDZQj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 11, 2021

Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Paris'te düzenlenen Judo Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.