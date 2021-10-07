Galatasaray ve Fenerbahçe’den güç birliği

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi maçlarının yayınından sonra, Türkiye Yüzme Federasyonu seçiminde de güç birliğine gitti.

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Türkiye'yi Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ortak girişimleriyle, maçların dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmasının ardından bir diğer önemli adım üç ana olimpik spordan biri olan yüzmede geldi.

İki kulüp, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) seçimler öncesi güç birliği yaptı. Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, TYF başkanlığına aday olduğunu açıkladı. TSYD Levent Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Orel'in yanında Galatasaraylı kongre üyeleri Emir Ali Başer ile Nilüfer Sanvar hazır bulundu.

Toplantıda yaptığı açıklamada Oral, “Başkanlığa adaylık nedenim borç ödemek. Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum. Başarımla kulübüme olan borcumu ödedim. Şimdi sıra devletime borcumu ödemeye geldi. Bu nedenle federasyon başkanlığına adayım” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ BİR SİSTEM KURMAK”

Ekibindeki isimlerin yüzme sporunun içinden geldiklerini ve kulüpleri temsil ettiklerini vurgulayan Uğur Orel Oral, “Sporcu, antrenör ve yönetici olarak 35 senedir bu sporun içindeyim. Amacımız bir sistem kurmak. Tüm branşlarda sistemlerin konuşulmasıdır. İleri düzeydeki ülkeler bu sistemi kurmuşlar” açıklamasını yaptı.

“YÜZÜCÜ VE ANTRENÖR HAVUZUNU GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Yüzme branşında Türkiye’de gerekli ve doğru uygulamaların yapılmadığını söyleyen Oral, “Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır. Büyükler kategorisinde az da olsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmış, madalya mücadelesine girmiş sporcular vardır. Bizlere düşen sistemin kurulmasıdır. Performans çalışması yapılan her havuzdan bir olimpiyat yüzücüsü çıkararak yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.