Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak şampiyonluk kutlaması

Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay ve Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu ikilisi, Çekya’nın Racice şehrinin ev sahipliği yaptığı 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede altın madalya kazandı.

Elis Özbay-Mervenur Uslu ikilisi, hafif kilo iki çifte A finalinde 07.14.44'lük dereceyle birinci olarak altın madalya kazandı. Yarışta kürsünün ikinci basamağına İtalya, üçüncü basamağına ise Polonya çıktı.

Bu başarı sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray’ın resmi Twitter hesaplarından ortak bir kutlama mesajı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde futbolda Kulüpler Birliği’nin yayınladığı bildiriyi ortaklaşa yayınlayan iki ezeli kulübün, bu konuda da birlikte hareket etmesi sosyal medyada olumlu yorumlar yapılmasına neden oldu.

Öte yandan Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın'dan oluşan BLM4x ekibi ise dünya beşinciliğini elde etti. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz sporcuları Mervenur Uslu, Şefik Çakmak ve Enes Gök başta olmak üzere tüm milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz” denildi. Çekya’nın Racice şehrinin ev sahipliği yaptığı 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede altın madalya kazanan Dünya Şampiyonu Elis Özbay, seremoninin ardından ilk duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe kulüp resmi sitesine paylaştı. Zor bir yarış olmasına rağmen son ana kadar şampiyon olmak için mücadele ettiklerini dile getiren Özbay, “Yarışa dördüncü olarak başlamıştık. Yarışın devamındaysa aklımda tek bir şey vardı ve o da bu yarışın kazananının biz olacağıydı. 3-4 senedir kürek çekiyorum ve en büyük isteğim İstiklal Marşımızı okutmaktı. Bunu da başardığım için çok mutluyum. İstiklal Marşımız okunurken de gözyaşlarımı tutamadım, çok duygulandım. Zor bir kamp süreci geçirmiştik. Ama bunun karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Desteklerinden dolayı kulübüm Fenerbahçe'ye, antrenörlerime ve herkese çok teşekkür ederim” dedi.