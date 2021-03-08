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Galatasaray’da corona virüsü vakası 3’e yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı takımda pozitif vaka sayısı 3'e yükseldi.

Güncellenme: 13:45, 08/03/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Galatasaray’da corona virüsü vakası 3’e yükseldi

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir. Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak Vakıfbank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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