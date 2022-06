Gazi Koşusu ne zaman? 96. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye’nin en köklü yarışlarının başında gelen Gazi Koşusu bu yıl 96. kez koşulacak. Yarışı kazanacak tayın sahibi 2 milyon 5000 bin lira olurken, ikinciye 1 milyon lira, üçüncüye 500 bin lira, dördüncüye 250 bin lira, beşinci safkana ise 125 bin lira ikramiye ödenecek. 96. Gazi Koşusu’na toplamda 22 safkanın kaydı yapıldı. Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

At yarışı severlerin beklediği Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 96'ncısı Veliefendi Hipodromu yapılacak. Gazi Koşusunu izlemek isteyenler ne zaman, hangi at ve jokeyler yarışacak sorusuna yanıt arıyor. İşte koşu hakkında merak edilenler…

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

GAZİ KOŞUSUNDA YARIŞACAK SAFKANLAR

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak.

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.500.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL, beşinciye de 125.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL'ye ulaşacak.

96. Gazi Koşusu'na toplamda 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.

İstanbul'da sezonun 33. yarış gününde düzenlenecek olan diğer önemli mücadelelerden;

G1 Anafartalar Koşusu'na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı,

G1 Haliç Koşusu'na 4+ yaşlı 7 İngiliz atı,

G2 Zübeyde Hanım Koşusu'na 4+ yaşlı 13 İngiliz kısrağı,

G2 Ali Rıza Bey Koşusu'na 4+ yaşlı 12 Arap atı,

G2 Nene Hatun Koşusu'na 3 yaşlı 16'sı asıl 13'ü de yedek olmak üzere 29 dişi İngiliz tayı kayıt edildi.