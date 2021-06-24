Gazi Koşusu öncesi TJK yönetim kurulu, basını ağırladı

26 Haziran Cumartesi günü koşulacak olan ve bu yıl 95.'si gerçekleşecek Gazi Koşusu öncesi, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, ulusal basın mensupları ve at yarışı basını ile 23 Haziran Çarşamba günü bir araya geldi.

TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, Genel Saymanı Adil Mert Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğban İzzet Aksoy, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce, Yüksel Göktürk, Selman Taşbek ve M. Kerem Alkan, Genel Müdür Tuncel Aydın, Genel Müdür Yardımcıları Burak Konuk ve Mehmet Şirin Bozkurt'un da yer aldığı basın toplantısı, Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda gerçekleşti.

Basının yoğun ilgi gösterdiği ve soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantı, akşam yemeğinin ardından sona erdi.