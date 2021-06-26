Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? 95. Gazi Koşusu hangi kanalda?

Türkiye'nin en köklü yarışlarının başında gelen Gazi Koşusu bu yıl 95. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu’nda 26 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek. 21’i erkek, 1’i de dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılacağı koşu, pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak yapılacak.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu 26 Haziran 2021 Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu TJK TV'den canlı yayınlanacak.

YAKLAŞIK ÖDÜL 4 MİLYON TL

Yılın en önemli randevusunun birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3 milyon 134 bin TL alacak. Eğer at sahibi, tayın aynı zamanda yetiştiricisiyse bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL’ye ulaşacak.

GÖZLER AHMET ÇELİK'TE

Gazi Koşusu’nu üst üste 6 kez kazanarak kırılması neredeyse imkânsız bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik, seriyi 7’ye çıkarmak istiyor. Sanem Kahraman’a ait Burgas isimli safkanla koşuya katılacak olan genç binici, otoritelerce favoriler arasında gösteriliyor. Ahmet Çelik, 2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata, 2018’de Hep Beraber, 2019’da The Last Romance ve geçtiğimiz yıl da Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 defa Gazi kazanma başarısını göstermişti.

Rekortmen Bold Pilot

Gazi Koşuları’nda bugüne kadar en iyi dereceyi 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, 2.26.22 ile elde etmişti.

Gazi Koşusu'ndaki atlar, sahipleri ve jokeyleri

1 Anadolu Aslanı – G. Emre İçer – Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator – Hakan Saner – Hüseyin Şimşek

3 Burgas – Sanem Kahraman – Ahmet Çelik

4 Fiero Mio – Muammer Kitapçı – Sadettin Boyraz

5 Giant Dream – Esra Atman – Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman – Haci İpek – Hışman Çizik

7 Just Unique – Ayşegül Kurtel – Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi – Burhan Şen – Nurettin Şen

9 King Jackson – Serkan Aydın – Mertcan Çelik

10 Malkoçhan – Mehmet Cahit Malkoç – Akın Sözen

11 Mamba Forever – Lale Melek Atman – Halis Karataş

12 Megaloman – Adnan Türkoğlu – Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord – Duygu Fatura – Tolga Yıldız

14 Real Runner – Melis Kurtel Emin – Gökhan Kocakaya

15 Red Luck – Alp Şemsettin Evcimen – Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness – Murat Bayar – Vahdettin Kaplan

17 Skyline – Taylan Arslan – Barış Kurdu

18 Strong Legs – Sema Ulaş – Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi – Hakan Özcan – Onur Öztürk

20 Villager Song – Deniz Kurtel – Gökhan Gökçe

21 İllüzyon – Ahmet Kurt – Özcan Yıldırım

22 Break the Chain – Günsen Soyupak – Adem Aslan

GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927’de emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman”ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu’nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.