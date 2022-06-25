Gazi Koşusu’nda 96. kez aynı heyecan

Bu yıl 96. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu, pazar günü (yarın) saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu’nun startı yarın Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te verilecek. Atçılığımızın derbisi niteliğindeki önemli koşuda 19’u erkek, 3’ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayları 2400 metre çim pistte mücadele verecek.

Dünya çapında milyarca insanı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak.

Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 96. Gazi Koşusu’nda ikinciye 1 milyon TL, üçüncüye 500 bin TL, dördüncüye 250 bin TL ve beşinciye ise 125 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3 milyon 859 bin 700 TL'lik ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4 milyon 578 bin 450 TL'ye ulaşacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yarışseverler saat 12.00’den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.

Son 7 Gazi Koşusu’nda bitiş çizgisini ilk geçen jokey olan Ahmet Çelik, üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor.

Çelik bu yarışta Zala Bey isimli safkanla yarışacak.

YARIŞACAK SAFKANLAR

96. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyleri şöyle:

Numara – Safkan – Jokey